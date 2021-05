"Stil in het heden met een zoete glimlach om ons schone verleden", hulde aan overleden schrijver Pieter Aspe

Pieter Aspe, bekend van de misdaadromans over commissaris Van In, is gisteren overleden in Brugge. Hij is 68 jaar geworden en kampte vorig jaar al een tijdje met gezondheidsproblemen.



Aspe is een van de bekendste en meest verkopende auteurs van ons land, zijn boeken over Van In gingen als zoete broodjes over de toonbank en hij won ook meedere prijzen. Zijn overlijden maakt dan ook veel reacties los.

Herbert Flack, de acteur die de rol van commissaris Van In vertolkte in de televisiereeks "Aspe" op VTM, brengt een poëtisch eerbetoon op Facebook: "Stil in het heden met een zoete glimlach om ons schone verleden."

"Pierre (Pierre Aspeslag was de echte naam van Pieter Aspe, red) was een romanticus, altijd op zoek naar het plezier van het leven", zegt Flack aan VRT NWS. "Zo ken ik hem, zo hebben we elkaar ook herkend, het is iets wat we beide gemeen hebben. Hij was altijd op zoek naar zijn nieuwe boek, zijn nieuwe thema. Ik zag in welk milieu hij zich bewoog, en dat was fijn. Ik maakte in beeld wat hij op papier schreef. Ik koester niets dan fijne herinneringen."