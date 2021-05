Spanningen binnen regering over loonoverleg, Van Cauwelaert: "Men onderschat hoe ongemakkelijk PS in coalitie zit"

Politiek analist Rik Van Cauwelaert kijkt met argwaan naar de hoogspanning tussen regeringspartijen over het loonoverleg. Hij vreest dat de grondige herziening van de loonwet uit 1996 mogelijk het hele economische systeem op z'n kop zet en merkt op dat zowel de PS als Open VLD zich niet goed voelen in de huidige Vivaldicoalitie. "Ik had gehoopt op beweging na 1 mei, maar blijkbaar zijn de standpunten nog steeds dezelfde". Dat zegt hij na het politiek debat in "De zevende dag".