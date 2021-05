Uiteindelijk 17 bemanningsleden van tanker in Antwerpse haven besmet met corona: "Indiase variant wordt onderzocht"

De olietanker Bochem-Brussels kwam woensdag aan in de Antwerpse haven vanuit het Franse Le Havre. Het schip ligt nu aan de ketting in het Doeldok. "Er zijn veiligheidsvoorschriften aan boord die we nauwlettend opvolgen", vertelt Wendy Lee van de FOD Volksgezondheid. "De mensen die positief zijn, zitten in hun kajuit in isolatie en hebben geen contact met andere mensen."