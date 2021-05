Webwinkel Bol.com voor 750.000 euro opgelicht via mail vol taalfouten

Eind 2019 kreeg webwinkel Bol.com een mail, zogezegd van een medewerker van het bedrijf Brabantia. Daarin stond dat betalingen voortaan op een ander rekeningnummer moesten gebeuren. De mail stond vol taalfouten. "Houd he rekening mee dat we vanaf vandaag een wijziging in onze bankrekeninggegevens hebben voor incaende betalingen. Voortaan moten all incoming betalingen have been overgemaakt naar onze filiaalrekening in Spanje. We het op prijs as u uw gegevens kunt bijwerken", stond er letterlijk in.

Zonder te controleren of wel om een echte mail ging, werkte Bol de betaalgegevens bij, en werden betalingen uitgevoerd op dat nieuwe bankrekeningnummer. In januari 2020 vroeg het échte Brabantia aan Bol.com waarom de rekeningen niet betaald werden. Toen werd duidelijk dat de webwinkel het slachtoffer geworden was van fraude. In totaal had Bol.com ruim 750.000 euro aan de oplichters betaald.