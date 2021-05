Vandaag nog bewolkt, maar volgende zondag temperaturen tot 25 graden mogelijk

Na de doortocht van een regenzone, komen we zaterdag terecht in onstabiele maar vooral gevoelig warmere lucht met opklaringen en ook kans op (warmte)onweer. De temperaturen halen waarden rond 20 graden of zelfs iets meer.

Ook zondag vertoeven we in warme en onstabiele lucht met opklaringen, wolkenvelden en kans op onweer. Het moet mogelijk zijn om lokaal 25 graden te halen, aldus onze weerman Frank Deboosere.