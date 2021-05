Zonhovense priester wil een 3D beeld laten printen van Italiaanse 'internetheilige'

De jongeman uit Italië stierf in 2006 aan de gevolgen van leukemie. Maar in de maanden voordien was hij nog erg actief op Facebook en internet. Hij bekeerde daarmee volgens de kerk veel mensen. Vorig jaar is de jongeman zalig verklaard. "In die zin kan hij ook hier jongeren inspireren", denkt de jonge priester Wim Simons (39) uit Zonhoven.

In de Sint-Quintinuskerk komen nieuwe altaren en daar zouden sowieso heiligenbeelden op komen te staan. "Carlo Acutis was nog maar 16 maar hij was op het Internet actief met een IPad en dergelijke. Hij heeft zijn ouders bekeerd, via Facebook heeft hij heel wat andere mensen bereikt en hen de Blijde Boodschap gebracht. Dat willen wij ook doen. Hij is ook de patroonheilige van de jongeren, de communicanten en de vormelingen en we hopen via hem mensen te inspireren", zegt Wim Simons.