Zware schade door brand in horecazaak in Zelem maar eigenaar laat zich niet ontmoedigen

Er is niet alleen de schade van de brand, ook de timing kon niet slechter op amper een week voor de heropening van de terrassen. Toch bekijkt Rob van Stee nu hoe alles zo snel mogelijk weer in orde kan gemaakt worden. "We hadden voor Moederdag 170 reservaties voor ontbijten. De volgende dagen moeten duidelijk maken of we die mensen kunnen helpen op een andere lokatie. We hadden de voorbije weken alles bijna opgekuist, de kelder opgeruimd, rekken bijgezet, het meubelair is gepoetst, het terras was volledig klaar, ... maar we gaan niet bij de pakken blijven zitten. Ik heb dit natuurlijk nog nooit meegemaakt, ik overleg nu met de verzekeringsmakelaar, maar we moeten verder."