25 jaar geleden verdween Liam Vanden Branden: "De ouders hopen nog steeds dat Liam plots voor hun deur staat"

De ouders hopen nog altijd dat Liam in leven is. "Ik heb uren met Dirk, de papa, gesproken. Ik weet dat hij denkt dat Liam mogelijk ontvoerd is. Niet per se door criminelen maar door iemand met een onvervulde kinderwens. Hij zei me: Alain, je zal zien: vroeg of laat staat onze Liam hier voor de deur. Ik respecteer dat volop. Langs de andere kant zijn er al zoveel jaren verstreken. En dan vrees ik dat Liam toch al voor de deur had moeten staan", zegt Remue. "Liam is het jongste verdwenen kind dat we nooit hebben teruggevonden. Voor ons is dat een professionele frustratie maar voor de ouders blijft dat een drama", besluit Remue op Radio 2 Antwerpen.