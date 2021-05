Gentse plantentuin roept verdwenen plantensoorten opnieuw tot leven in nieuwe tentoonstelling

Toen Katrijn Vannerum een inventaris maakte van die plantensoorten, viel ze van de ene verbazing in de andere. "Er zaten planten bij die ik nog nooit had gezien. Die ik alleen kende uit boeken." Nu is duidelijk dat 40 procent van die planten, of 115 soorten, intussen verdwenen is of toch sterk bedreigd. Het gaat bijvoorbeeld om de kievitsbloem in de Leiestreek, de zevenster in de Vlaamse Ardennen, de vlottende waterranonkel in het Waasland, echte heemst in het Meetjesland en parnassia in de Denderstreek. De Plantentuin probeert enkele van die bedreigde of verdwenen soorten weer te kweken. Je kan dat zien tijdens een wandeling door de serre.