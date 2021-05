414 mensen veranderden vorig jaar van genderidentiteit

Transmannen zijn doorgaans jonger dan transvrouwen. De gemiddelde leeftijd waarop ze de wijziging aanvragen is 27 jaar, terwijl transvrouwen gemiddeld 37 jaar oud zijn.

Tot 2018 was er steeds een overwicht van twee derde transvrouwen met een gemiddelde leeftijd van 40 jaar op het ogenblik van de wijziging, nu is 44 procent van de nieuwe aanvragers jonger dan 25 jaar. Bij de transmannen is het aandeel jongeren zelfs 63 procent.

Het onevenwicht in het aantal aanvragen per genderidentiteit lijkt voorgoed verleden tijd: het aandeel aanvragen van transmannen bedroeg zowel in 2019 als in 2020 evenveel als dat van transvrouwen.