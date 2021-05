Abdij van Park in Leuven geeft schatten prijs: "Dit is een parel, een essentiële schakel tussen verleden en toekomst"

Van Osta kwam in 2013 met enkele confraters over van Averbode naar Heverlee. Nu woont daar nog maar een vijftal norbertijnen, aangevuld met studenten theologie, zoals pater Benjamin uit Kinshasa.

"Niet veel organisaties blijven 900 jaar bestaan”, zegt prior Van Osta. "Onze formule, ons ideaal van “gemeenschap” is dan toch niet zo dom. Dat willen we ook in de toekomst graag verderzetten. Vanzelfsprekend is dat niet. Zeker wat religieuzen betreft is het in het geseculariseerde België niet eenvoudig voor een jonge man of vrouw om te zeggen: ik ga in dienst van de kerk en de mensen in zo’n gemeenschap leven." Hij voegt er wervend aan toe: "Jonge mensen, als je er nog maar aan denkt: probeer het, waag het, het is de moeite waard. Ik ben er zelf gelukkig mee."