Amerikaanse regering gaat gescheiden migrantenfamilies herenigen

"Vandaag is slechts het begin. We zijn bezig om de eerste groep families te herenigen. Vele anderen zullen volgen", zei Amerikaanse minister van Binnenlandse Veiligheid Mayorkas. "De eerste gezinnen die deze week herenigd worden, zijn moeders. Het zijn zonen. Het zijn dochters. Het zijn kinderen die drie jaar oud waren op het moment van scheiding. Het zijn tieners die zonder hun ouders hebben moeten leven tijdens hun meest vormende jaren", zei Mayorkas nog.

Deze week zou de administratie van Biden een kleine groep ouders legaal toelaten in de VS om herenigd te worden met hun kinderen. De kinderen leven momenteel alleen in de VS, sinds hun gedwongen scheiding. Hoeveel families exact herenigd zullen worden, is nog niet duidelijk.