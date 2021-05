Blinken haalt uit naar China: het land handelt "repressiever" en "agressiever"

De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken zei dat China de wereld uitdaagt door zich "repressiever" en "agressiever" op te stellen. Dat heeft hij gezegd in een interview op de Amerikaanse zender CBS aan de vooravond van de G7. "Wat we de afgelopen jaren hebben gezien, is dat China repressiever handelt in het binnenland en agressiever in het buitenland. Dat is een feit", aldus Blinken.