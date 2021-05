BloomForJulie: 2 jaar na dood van Julie Van Espen roept PUNT.vzw op om massaal bloemen te geven

De actie heeft een duidelijke bedoeling om iedereen in de bloemetjes te zetten, en niet alleen slachtoffers van seksueel geweld. "Want als we naar de cijfers kijken, dan is de kans groot dat iemand in je omgeving slachtoffer is geworden. Maar zoiets weet je niet altijd. Je weet dus nooit wie je hier een hart mee onder de riem steekt", zegt Van Reeth.

Voor de actie is een bijhorend label ontworpen om aan het boeket te hangen. Daarop staat ook de hashtag #BloomForJulie afgebeeld, die je vervolgens op sociale media kan delen. Het label kan je hier downloaden.