Zeker drie doden na vermoedelijke mensensmokkelactie voor kust van San Diego

Sinds het presidentschap van Joe Biden proberen meer mensen de grens tussen de Verenigde Staten en Mexico over te steken. Vele Centraal-Amerikanen ontvluchten hun thuisland in de hoop op een beter leven in de Verenigde Staten. Het probleem aan de Amerikaans-Mexicaanse grens is al langer een heikel punt. Biden beloofde eerder een humaner migratiebeleid ten opzichte van zijn voorganger Donald Trump en liet de verantwoordelijkheid over aan vicepresident Kamala Harris.