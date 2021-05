Bromfietser probeert met geplooide nummerplaat politiecontrole te omzeilen

De feiten gebeurden tijdens een wodca-controle aan de Koning Boudewijnlaan in Willebroek. De man reed met zijn motorfiets te snel voorbij de politie. Die zag niet meteen een kentekenplaat maar verwittigde twee ploegen die in de buurt waren. Zo kon de man worden gestopt op de N16 in Puurs-Sint-Amands. Hij had de kentekenplaat zo geplooid dat ze zo goed als horizontaal was bevestigd. Zo zou hij dan bij een snelheidscontrole bijvoorbeeld niet kunnen worden geflitst. Het rijbewijs van de man werd meteen ingetrokken. Hij legde ook een positieve speekseltest af wegens het gebruik van cannabis. Hij krijgt daarvoor een extra proces-verbaal en mag het binnenkort uitleggen aan de politierechter.