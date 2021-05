Brussel steekt tandje bij met lokale campagnes om vaccinatiegraad op te krikken

Dat de vaccinatiecampagne in Brussel minder vlot verloopt dan in Vlaanderen is geen geheim. Zo is het verschil tussen de Brusselse gemeente Sint-Joost en Knokke-Heist, in West-Vlaanderen, immens: in Sint-Joost is maar 54 procent van de 65-plussers gevaccineerd, in Knokke-Heist 97 procent.

Bekijk hieronder een reportage in "Terzake" over de vaccinatiegraad in Sint-Joost en Knokke-Heist en lees eronder voort: