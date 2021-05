Brusselse cafés halen samen meer dan 680.000 euro op met crowdfundingsactie Zuur

De actie werd begin februari in samenwerking met het Brussels gewest opgezet. Mensen kregen de kans om hun favoriete Brusselse café een financieel duwtje in de rug geven. Meer dan 8.500 mensen hebben zo uiteindelijk 683.090 opgehaald voor de 82 deelnemende cafés.

Daarbovenop kon er gekozen worden uit verschillende rewards aangeboden door 128 Brusselse organisaties, die werden gefinancierd door het Brussels gewest. Zo werd nog eens 200.000 euro extra in de Brusselse lokale en sociale economie gepompt.

De mensen die een financiële bijdrage deden, zullen binnenkort een Zuur-bier of - limonade kunnen ophalen in het café dat ze steunden. Dat zal gebeuren tijdens een 'Soiree Zuur'. Er zal later nog worden bekendgemaakt wanneer dit zal plaatsvinden.

Het Zuur-bier is een nieuw bier dat is ontstaan uit een unieke mengeling van lambik, afkomstig uit de laatste geuze-brouwerij in Brussel Cantillon en een blond bier van de jonge Brusselse brouwers van En Stoemelings. Het zure gerstennat moet de wrange smaak symboliseren die de lange sluiting van de cafés achterliet bij de uitbaters en het publiek. De Zuur-limonade wordt gemaakt door Simone a Soif.