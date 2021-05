Bufferbekken onder Sint-Jacobsplein Leuven klaar: "Goed voor 350.000 liter regenwater"

Anderhalf jaar hebben de werken geduurd op en rond het Sint-Jacobsplein. En hoewel je er niet veel van ziet, is er heel wat veranderd, vertelt schepen van Openbare Werken Dirk Vansina. "Het zijn zeer ingrijpende werken geweest en het meeste daarvan zie je niet. Want een groot stuk daarvan gebeurde onder de grond. Daar hebben we een waterbekken geplaatst en nieuwe rioleringen. Bovengronds is de rijbaan vernieuwd en hebben we voet- en fietspaden aangelegd. De bestaande bomen hebben we tijdens de werken beschermd zodat ze daar zeker kunnen blijven staan. Daarnaast gaat onze groendienst nog extra bomen bijplanten. Dat helpt om het water meer vast te houden, maar ze beperken ook het hitte-effect. In steden is het altijd wat warmer dan op het platteland. Bomen zorgen voor schaduw en verkoeling."