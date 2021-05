Coronavirus verspreidt zich nu ook sneller in Nepal en Thailand: angst in Bangladesh en Pakistan

Verder weg -in Zuidoost-Azië dan- valt de plotse piek van besmettingen en overlijdens in in Thailand op, een land dat de epidemie tot nu toe vrij goed heeft doorstaan. In totaal zijn er in Thailand 245 overleden mensen aan het virus, wat opvallend weinig is. Was er eind januari een plotse opstoot naar bijna duizend besmettingen per dag, dan was dat vorige week net geen 3.000. Vandaag ligt het aantal dagbesmettingen in Thailand op iets meer dan 2.000, wellicht is dat het gevolg van strengere coronamaatregelen die midden april van kracht zijn geworden in de hoofdstad Bangkok en grote delen van het land. Gisteren is wel een recordaantal van 31 overlijdens opgetekend.

Wat Thailand dan weer minder goed doet, is vaccineren. Slechts iets meer dan een procent van de bijna 70 miljoen inwoners heeft een eerste dosis gekregen. Op dat vlak loopt Thailand achter in Zuidoost-Azië. Net als Singapore laat Thailand niet langer mensen uit India binnen, maar geldt dat ook voor wie uit Nepal, Bangladesh, Pakistan en Sri Lanka komt.