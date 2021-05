Dranouter wacht niet langer: start ticketverkoop voor "Zomersessies XL", 2.500 plaatsen per dag in bubbels van 4

"We zijn al heel lang aan het wachten en dat begrijpen we wel want corona leidt de dans" zegt organisator Bavo Vanden Broeck: "Maar als we een professioneel festival op poten willen krijgen of toch iets dat daar zo goed mogelijk op lijkt, en als we dat willen doen met een aantrekkelijke affiche en een goede logistieke omkadering, en als we dan ook nog eens alle veiligheidsnormen willen garanderen, dan moeten we direct starten. Dus we nemen de vlucht vooruit, we kondigen vandaag aan, en we garanderen dat we alles volgens de regels zullen doen"