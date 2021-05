Eerste dierenbakkerij van België opent online de deuren

Lekkernijen waar ook dieren van kunnen smullen, dat was het idee van Maarten Rediers en zijn vriendin uit Geetbets toen ze een eigen puppy in huis haalden. "We waren op zoek naar lekkernijen, koekjes om bijvoorbeeld de verjaardag van onze viervoeter te vieren", vertelt Maarten Rediers. "Uiteindelijk zijn we zelf beginnen te bakken en groeide de droom om verder uit te breiden. Want we wisten dat heel wat baasjes hier ook naar op zoek zijn."