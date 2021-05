Etterbeek sluit straten af om cafés ruimte te geven voor terrassen

"We hebben zowat 130 cafés en restaurants in onze gemeente. De sector is zwaar getroffen, omdat veel zaken draaiden op de ambtenaren en bezoekers van de Europese instellingen. En die zijn door de coronacrisis uiteraard weggebleven", vertelt Burgemeester Vincent De Wolf (MR).

"Daarom willen we de sector alle mogelijke steun geven. Tot tien uur 's avonds kunnen cafés zonder terras dus een paar parkeerplaatsen voor hun deur innemen voor een terras. Op andere plaatsen gaan we delen van straten tijdelijk sluiten voor het autoverkeer. Op die manier kunnen er meer terrassen op straat worden opgesteld", aldus de burgemeester. Na een maand komt er een tussentijdse evaluatie van de maatregel.