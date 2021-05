Franse Raad van State bevestigt ontbinding van de extreemrechtse organisatie "Génération identitaire"

Eerder had de Franse regering GI ervan beschuldigd zich als een privémilitie te gedragen en van het aanzetten tot haat en geweld.

GI werd in 2012 opgericht op basis van eerdere extreemrechtse bewegingen. Aanhangers hebben toen een moskee in aanbouw in Poitiers bezet en er spandoeken gehangen die herinnerde n aan de slag van het jaar 732 toen de Frankische koning Karel Martel er een islamitisch invasieleger versloeg.

Militanten vielen nadien ook binnen in de lokalen van SOS Méditerranée, een ngo die vluchtelingen in de Middellandse Zee redt. Begin dit jaar blokkeerden leden van GI symbolisch een bergpas in de Pyreneeën tussen Spanje en Frankrijk. Er doken ook video's op van leden van GI die zich positief uitlieten over het nazisme. Een aantal leden, onder hen oprichter Aurélien Verhassel, werden veroordeeld wegens geweldpleging tegen migranten. Vorige zomer was er opschudding toen bleek dat die Verhassel prominent aanwezig was op een officiële Guldensporenviering in Kortrijk.