Grootscheepse controleactie op vrachtwagens in provincie Antwerpen: "Na drie dodelijke ongevallen op de E 313 geen overbodige luxe"

Recent nog gebeurden er aan de wegenwerken op de E 313 in Geel drie dodelijke ongevallen, telkens waren er vrachtwagens bij betrokken. "Dat bewijst dat we actie moeten blijven ondernemen. Tijdens een grote controleactie in februari bleek bovendien meer dan 70 % van de vrachtwagens niet volledig in orde te zijn met de wetgeving", zegt Jean-Claude Gunst van de federale politie, hij coördineert de controleactie.

"Het gaat dan bijvoorbeeld over het respecteren van de rij- en rusttijden of dat de vrachtwagen niet te zwaar geladen is, maar we controleren ook op sociale regelgeving. Dat de chauffeur niet illegaal tewerkgesteld is bijvoorbeeld en dat er geen uitbuiting in het spel is, want vooral met chauffeurs uit Oostbloklanden durft dat al wel eens te gebeuren", zegt Gunst.

Naast de federale politie en de scheepvaartpolitie, doen ook zo goed als alle lokale politiekorpsen in onze provincie mee aan de controles. Er wordt gecontroleerd op snelwegen, gemeente- en gewestwegen en in het havengebied, drie weken lang, van maandag 3 tot zaterdag 21 mei.