Grotere vraag aan parasols door heropening van terrassen: "Uitbaters investeren massaal in duurzaam materiaal"

Door de sluiting van de horeca zijn er veel inkomsten verloren gegaan voor parasolproducenten. "De horeca is onze grootste klant, dus onze inkomsten vielen in één keer weg", legt Christophe Haemers van Umbrosa in Roeselare uit. "Gelukkig zijn veel mensen masssaal beginnen investeren in een eigen terras in de tuin", voegt hij toe.

Nu de terrassen terug mogen openen, investeren heel wat horeca-uitbaters in terrasparasols. "Veel horecazaken proberen nu nog met hun reserves te investeren in materiaal dat het verschil gaat maken. Velen onder hen zijn dan ook op zoek naar duurzaam materiaal dat wel tegen een stootje kan", geeft Christophe Haemers aan.