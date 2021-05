BEKIJK - Hooverphonic is "helemaal klaar" voor het Songfestival: "Wij willen de dark horse van de wedstrijd zijn"

Later deze week komt ook het nieuwe album "Hidden stories" van Hooverphonic uit. Eén nummer kennen we dus al: "The wrong place". Maar ook andere nummers waren eventjes in de running om het Songfestivallied te worden, geeft Alex Callier mee.

"Er waren wel een vier of vijf nummers waarbij we het gevoel hadden dat het Eurovisie zou kunnen zijn. Maar natuurlijk mag een Songfestivalnummer niet langer dan 3 minuten zijn. Er vielen daardoor al een paar nummers af die 3 minuten 30 seconden waren en we konden die niet korter krijgen. Toen bleven er nog enkele nummers over. En dan moet je je buikgevoel volgen."

En dat buikgevoel werd kennelijk meteen ook geuit door gitarist Raymond. "Toen ik "The wrong place" had geschreven met de jonge Waalse songwriter Charlotter Foret en Raymond hoorde het voor het eerst, zei hij Dat nummer is van ons", aldus Callier. "En toen Geike terugkwam in november, kreeg ze natuurlijk veel demo's. Ze had een heel fris oor en ook zij vond "The wrong place" meteen keigoed."