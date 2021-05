Horeca op de dijk van Middelkerke draait topweekend: "In 1 dag evenveel verdiend als in hele maand april"

In Middelkerke kon je dit weekend al op een terras zitten, zij het alleen op de Zeedijk. Burgemeester Dedecker vond daarvoor een creatief achterpoortje: hij trok tijdelijk alle vergunningen in van de horeca op de Zeedijk, waardoor die Zeedijk openbaar domein werd. En op openbaar domein mag een gemeentebestuur tafels en stoelen zetten, wat in Middelkerke is gebeurd. Wie iets kocht in een horecazaak, kon dat aan zo'n tafeltje opeten. En dat was een groot succes.