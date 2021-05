Eerste Indiase studenten in Aalst mogen uit quarantaine

De studenten die besmet waren, maken deel uit van een groep van 43 studenten die in Leuven en Aalst een graduaatsopleiding verpleegkunde komen volgen. Voor vertrek testten ze in India allemaal negatief met een PCR-test en ook bij aankomst op de luchthaven in Parijs testte iedereen negatief met een sneltest. Van daar zijn ze met de bus naar ons land gebracht. De kans is groot dat er een superverspreider onder hen zat, die door de mazen van het net is geglipt.

Eenmaal in Aalst aangekomen bleek dat elf van de 21 studenten besmet waren met de Indische variant van het coronavirus. Bij een volgende test kwamen daar nog zes extra besmettingen bij. De studenten gingen meteen in quarantaine.

"De studenten zitten verspreid over drie huizen. In één van de huizen, waar drie studenten wonen, is ondertussen iedereen negatief getest en mogen ze dus uit qurantaine" , zegt directeur Jan de Bruyn van het Sint Augustinusinstituut "Voor de andere studenten is het afwachten tot iedereen negatief test. "

De studenten zijn allemaal gediplomeerde verpleegkundigen uit India. Ze volgen bij ons een inburgeringstraject om na één schooljaar bij ons aan de slag te gaan in de zorg. De lessen volgen ze voorlopig enkel online.