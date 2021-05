Inwoners van Diegem-Lo blij met vernieuwing Brusselse Ring in Zaventem: "hopen dat het stiller wordt"

Inwoner Rik Haegebaert zet zich al jaren in voor zijn wijk. "Voor ons wordt het zeker niet erger, want we zien op de plannen dat de verkeerswisselaar er over tien jaar heel anders zal uitzien. Een aantal bruggen voor onze deur verdwijnt, en er komt meer groen. Daardoor zal het hopelijk ook stiller worden in Diegem-Lo, als het moet mét geluidswerende schermen", zegt Rik.