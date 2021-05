Knelpunten op populaire fietsostrade tussen Antwerpen en Mechelen worden weggewerkt

De fietsostrade is de oudste in Vlaanderen. Meer dan 15 jaar geleden werden al de eerste verbindingen gemaakt en sinds 2015 is ze volledig in gebruik. Steeds meer mensen maken er gebruik van. Zo telde de provinciale fietsbarometer het eerste jaar in Hove 1.404 fietsers op een werkdag. Dit aantal steeg vorig jaar naar net geen 2.000. In Mortsel tellen ze elke dag het dubbele en ook in Duffel is het aantal fietsers in enkele jaren tijd verdubbeld. Als alles vlot verloopt, zijn tegen eind dit jaar alle knelpunten met de best mogelijke oplossingen in kaart gebracht. Nadien zullen de provincie en de betrokken gemeenten zorgen voor de make-over. De provincie Antwerpen bekijkt intussen of enkele proefopstellingen al kunnen zorgen voor een betere zichtbaarheid.