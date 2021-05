KOERSbus in Roeselare maakt eerste rit: "Een coronaproof wielermuseum op wielen"

In Roeselare wordt KOERSbus eindelijk voorgesteld. Begin dit jaar kocht het museum van de wielersport "KOERS" in Roeselare een tweedehands autobus. “De bus komt oorspronkelijk uit Finland en deed daar dienst op een Finse luchthaven”, vertelt Thomas Ameye van KOERS, “De bus was niet klaar voor direct gebruik, maar na heel wat verbouwingen heeft KOERS er iets unieks van gemaakt". De autobus zal vanaf vandaag dienen als wielermuseum op wielen.



In de KOERSbus kan je een expo rond het Wereldkampioenschap wielrennen in Vlaanderen ontdekken. “Het WK wordt er voorgesteld op verschillende interactieve manieren. We proberen zo een stukje geschiedenis van de wielersport naar voor te brengen. Dit jaar is het ook de 100e editie van het WK in Vlaanderen, dus dat moment willen we zeker aangrijpen om terug te blikken op diverse collectiestukken en verhalen”, geeft Dries De Zaeytijd van KOERS mee.

(Lees verder onder de foto)