Laatste boek van Pieter Aspe "Van In: Episode 5" verschijnt op 15 oktober

De misdaadauteur Pieter Aspe, pseudoniem voor Pierre Aspeslag, is overleden. Verschillende West-Vlaamse boekhandels kregen het afgelopen weekend en vandaag al de vraag of en wanneer het laatste boek van Pieter Aspe zou uitkomen. Voor zijn overlijden heeft hij nog Episode 5 van de Van In-reeks kunnen afwerken. Er waren eigenlijk 10 episodes van de reeks gepland, maar het vijfde deel wordt dus het laatste boek van Pieter Aspe.

De uitgeverij verzekerde dat het boek in het najaar in de winkel zal liggen. Als alles loopt zoals het in zijn nalatenschap staat, dan verschijnt "Van In: Episode 5" dus op 15 oktober. Aspe stond erom bekend erg stipt te zijn in zijn schrijven: hij schreef elke dag 1700 woorden, 6 dagen op 7. Aan dat tempo slaagde hij erin om elk jaar met 2 nieuwe boeken te komen.

Om 16 uur opent er in het stadhuis in Brugge een rouwregister voor Pieter Aspe. In Blankenberge kunnen mensen nu al het rouwregister ondertekenen op de dienst toerisme.