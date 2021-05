Wandelroute rond vijvers Bellefroid open voor publiek: "Leuven heeft er een natuurtroef bij" 

Vorig jaar legde Leuven het eerste stuk van het wandelpad rond de vijvers van Bellefroid in Wilsele aan. Dat gebeurde nadat de stad de twee vijvers begin 2020 van privé-eigenaars kocht. Nu is ook het tweede en laatste stuk volledig aangelegd en open voor publiek. “Nu de volledige route langs de zuidelijke vijver geopend is, hebben Leuvenaars er een echte natuurtroef bij. En dat zo dicht bij de stad. Veel inwoners zullen versteld staan van alle pracht dat hier in en langs het water te vinden is”, zegt burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit).