Restauratie van Belle Epoque gemeentehuis in De Haan kan starten

De inwoners van De Haan zijn blij dat hun gemeentehuis gerestaureerd wordt. "Die Belle Epoquestijl moet zeker behouden blijven, er is geen hoogbouw hier, daarom komen er ook zoveel toeristen langs. Alle oude gebouwen in De Haan zouden moeten behouden blijven. De bouwpromotoren zouden minstens de gevels moeten laten staan. Desnoods zetten ze achter de Belle Epoque gevel een nieuw modern gebouw."

"Het is zeker nodig, het gemeentehuis is al jaren in verval. Ik vind het belangrijk omdat er ook wekelijks trouwfeesten zijn, het moet in ere worden gehouden."