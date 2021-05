Station Gent-Dampoort heeft nu een lift: "Meer comfort voor treinreizigers terwijl roltrap hersteld wordt"

De pendelaars in het station zijn tevreden met de lift, vooral voor de minder mobiele mensen is het een meerwaarde. Toch kijken ook heel wat mensen uit naar de herstelling van de roltrap. "Dat is toch wat handiger als je gehaast bent, dat gaat sneller", reageert één van de reizigers. "Hopelijk zal de roltrap dan voor eens en voor altijd hersteld zijn", zegt een andere pendelaar. "Want het is al jaren zo dat de roltrap nu eens hersteld, en dan weer defect is."