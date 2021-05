Limburgse vaccinatiecentra schakelen versnelling hoger

De Limburghal in Genk is een van de vaccinatiecentra die in juni 7 dagen op 7 open zal zijn. "Vanaf dan zullen we 12 uur per dag in 3 shiften alle vaccins wegprikken", zegt centrummanager Katrien Verachtert. "Alle lijnen zullen open zijn en daar worden telkens 30 vaccins per uur toegediend." Ook het vaccinatiecentrum in de Expodroom in Bree zal vanaf dan op volle toeren werken, daar zal er 4 dagen per week gevaccineerd worden. Op die manier zullen er in Genk 11.000 vaccins toegediend worden in juni, in Bree gaat het om 6.000 vaccins.

Een zelfde scenario in de vaccinatiecentra van Peer en Lommel. Daar wordt de komende week de drukste tot nu toe, vertelt coördinator Maarten Mulkers. " We ronden deze week de groep van de 65-plussers af en beginnen met de vaccinatie van de hoogrisicopatiënten."