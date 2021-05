Maldegem is in de ban van een nieuwe boom met opvallende verlichting

In de boom aan het Maldegemse kruispunt hangen blauwe, rode en groene neoncirkels. Het doel van de boom is nog niet duidelijk en op sociale media is al heel wat speculatie ontstaan. Sommigen hebben het over een toekomstboom. Anderen denken dat het een vaccinatieboom wordt. Burgemeester Bart Van Hulle (Open Vld) wil er momenteel niet veel over kwijt. De gemeente laat enkel weten dat daar onlangs effectief een boom is geplant en wil binnenkort duidelijk maken wat de bedoeling is.