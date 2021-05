Mei Plasticvrij: "We poetsen onze tanden met tandpastapastilles die niet in een plastic tube zitten"

"Als we nieuw speelgoed kopen, checken we dat het van natuurlijke materialen gemaakt is zoals bamboe of hout, of dat het makkelijk recycleerbaar is. Maar vaker nog kopen we tweedehands speelgoed. Op tweedehandssites vind je veel lego- en duplosets. Het is vooral belangrijk dat er niet voor ons nieuw plastic wordt gemaakt", aldus Nikolas.

"In de badkamer kiezen we voor een bamboetandenborstel en tandpastatabletjes. Die pastilles kan je zonder verpakking kopen en zitten dus niet in een plastic tube. Ze zijn bovendien ook heel makkelijk in gebruik. Je steekt zo'n pastille in je mond, kauwt er even op en er ontstaat een soort schuim in je mond en dan poetsen maar", besluit Nikolas.

De familie Sterck deelt deze en andere plasticvrije tips op hun Instagrampagina.