Mogelijke link tussen Limburgs fraudedossier en Sihame El Kaouakibi

Maar nu duikt dus ook een mogelijke link op met Vlaams parlementslid Sihame El Kaouakibi. Volgens Humo had ze al enkele jaren een contract met de jongerenafdeling van De Voorzorg om de jeugdwerking nieuw leven in te blazen. Het contract zou volgens Humo goed geweest zijn voor honderdduizenden euro's. Het is niet duidelijk of het om strafbare feiten gaat. Het gerecht gaat dat nu onderzoeken. "Het klopt dat er in ons dossier over De Voorzorg een mogelijke link is opgedoken", bevestigt Pieter Strauven van het parket van Limburg. "We gaan die link niet zelf verder onderzoeken, maar de informatie wel doorgeven aan de Antwerpse collega's (die al een onderzoek naar El Kaouakibi voeren, red.). Het is dan aan hen om na te gaan of hier al dan niet sprake is van een misdrijf."