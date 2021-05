Temse zet nestvlot voor vogels op waterplas Vuurkouter: "Om de broedplaatsen van visdiefjes te beveiligen"

Door de nesten op vlotten in het water te plaatsen, hoopt Natuurpunt dat de visdieven veilig en rustig kunnen broeden. Het zal natuurlijk even wennen zijn voor de vogels, zeker om de weg naar het vlot te vinden. "We hopen nu dat die plaats wordt ingenomen door de visdieven, in plaats van gewone meeuwen, maar dat is nog afwachten. Het kan zijn dat ze dit jaar niet komen, maar op andere plekken is het al gelukt", legt Van Hoywegen uit. Daarmee verwijst ze naar andere natuurgebieden, waar gelijkaardige visdiefnesten op het water zijn aangebracht, zoals in Groot Kruibeke, in Molsbroek, Lokeren en op het Berlaarse Donkmeer. "Je ziet deze vlotten overal verschijnen, want vele natuurgroepen proberen dat ook te stimuleren."