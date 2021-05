Oehoes verhuizen van balkon in Geel naar natuurhulpcentrum

Vandaag worden ze opgehaald door het Natuurhulpcentrum Opglabbeek. Daar worden ze verder opgevangen tot ze klaar zijn om uit te vliegen. "In deze periode verlaten de jongen het nest en in dit geval liggen ze dan op straat", vertelt Sil Janssen van het natuurhulpcentrum. "We gaan ook overleggen met het Agentschap Natuur en Bos met de vraag of we dit elk jaar willen laten gebeuren. De kans is namelijk groot dat de moeder ook volgend jaar weer naar dezelfde plek komt. Het is nog altijd beter dat de jongen bij hun ouders in de natuur opgeleerd kunnen worden." Vanmiddag worden alleen de drie jongen weggehaald. "We zouden ook de moeder kunnen wegvangen of proberen om het nest volgend jaar te verstoren. Het lijkt met niet verstandig om de jongen daar elk jaar te moeten weghalen en dan bij ons grootbrengen."



De oehoe is één van de grootste uilensoorten ter wereld en ongeveer zo groot als een buizerd. Lange tijd kwam hij in ons land vooral voor in Wallonië maar de laatste tijd duikt de uil ook meer en meer op in Vlaanderen.