Opnieuw wolvenwelpjes geboren in Noord-Limburg

Dat Noëlla opnieuw drachtig rondliep, was al geweten. Maar minister Demir kreeg vanmiddag de bevestiging van medewerkers van Natuur en Bos dat de welpjes geboren zijn. "Over hoeveel welpjes het gaat is nog niet duidelijk", aldus de minister. Er is een foto van Noëlla die niet meer zwanger is, waaruit wordt afgeleid dat er welpjes zijn. Het Agentschap Natuur en Bos wil die foto niet vrijgegeven omdat de locatie dan bekend zou worden gemaakt.

Vorig jaar kreeg het wolvenkoppel 5 welpen, drie daarvan zijn nog altijd in leven.