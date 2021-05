Oudste café van Brugge treurt om stamgast Pieter Aspe: "Veel fans gingen hier op de foto met hem"

Al sinds 1515 ligt, goed verscholen in het Sint-Annakwartier, Café Vlissinghe. Het was ook het café waar commissaris Van In, de hoofdrolspeler in de boeken van Aspe, graag zijn Duveltje kwam drinken. Uitbater Bruno Chinitor: "Ik ben in 1998 gestart met de uitbating van het Café Vlissinghe. Het café werd vaak vermeld in de boeken van Pieter Aspe. Want daar ging Van In graag iets drinken. Het was dan ook bijzonder spannend de dag dat de schrijver van die boeken zelf iets kwam drinken bij ons. Het was een heel joviale man en hij is vaste stamgast geworden."