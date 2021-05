Dilsen-Stokkem heeft een plantenbib: "In de winkel zijn planten soms duur, hier krijgen ze een tweede leven" 

Saskia kwam op het idee doordat ze zelf met een overschot aan planten zat die in de winkel best duur kunnen zijn. Op deze manier krijgen ze een tweede leven en hebben anderen er nog iets aan. Ook in Nederland bestaat het idee al en zijn plantenbibliotheken al langer populair.

Wie Saskia's bib een bezoekje wil brengen, heeft best geen keuzestress. “Afgelopen weekend was er al een stormloop van mensen die allemaal iets kwamen doneren. De kast was al bijna te klein”, zegt Saskia. Het gamma reikt van bieslook en dille tot kamerplanten.