Indiase premier Modi verliest in deelstaat West-Bengalen, kritiek op coronabeleid zwelt aan

Intussen zwelt de kritiek op premier Modi over zijn aanpak van de coronacrisis aan. Modi zou te traag en te aarzelend hebben ingegrepen, waardoor de ziekenhuizen in grote steden als Delhi het aantal zieken niet meer aankunnen. Wie niet rijk genoeg is, kan geen hulp zoeken in de beter uitgeruste privé-ziekenhuizen.



Premier Modi sloeg de vele waarschuwingen om geen grote verkiezingsbijeenkomsten te houden in de wind.



De cijfers in India blijven intussen barslecht: voor de twaalfde dag op rij zijn er meer dan 300.000 geregistreerde besmettingen. In totaal zijn er zo'n twintig miljoen geregistreerde besmettingen in India. Al meer dan een week sterven er elke dag zo'n 3.300 coronaslachtoffers in India. Er wordt aangenomen dat de werkelijke aantallen véél hoger liggen.