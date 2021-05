Raamverkoop van alcohol weer toegelaten in West-Vlaanderen

Op 3 december voerde Carl Decaluwé, gouverneur van West-Vlaanderen, een verbod in op raamverkoop van alcohol. Het verbod liep eerst tot en met 15 januari en was vooral bedoeld om samenscholingen en verkapte kerstmarkten te vermijden. Het verbod werd uiteindelijk verlengd tot 3 mei, maar het is nu volgens de gouverneur niet nodig om dit nog te verlengen tot 8 mei.

"Op 8 mei gaan de terrassen terug open, dus het is niet logisch om het verbod enkele dagen te verlengen. Dat zou alleen maar communicatieproblemen naar de horecazaken toe geven. We komen ondertussen ook in een versoepelingsmodus. Dus we laten het verbod hier uitdoven. We verwachten hier ook deze week geen problemen mee", zegt gouverneur Decaluwé.

Nog voor de heropening van de terrassen kan er dus nog enkele dagen alcohol verkocht worden. Ook strandbars of popup bars mogen terug alcoholische dranken verkopen. Al verwachten horecazaken niet dat het aflopen van het verbod veel voor hen zal veranderen.