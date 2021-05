Racisme in het voetbal: "Documentaire op Canvas moet ogen doen openen"

De coach hamert op structurele veranderingen. "Als het gebeurt in eerste klasse komt het op televisie maar wat gebeurt er met de jongeren die het meemaken op een zondagmorgen ? Deze problemen zouden we met de Voetbalbond moeten aanpakken. Ik probeer de spelers die het hebben meegemaakt wel te troosten maar er zou echte steun moeten komen en de daders moeten worden aangepakt. Je kan iemand aanspreken op zijn speelstijl maar als je iemand persoonlijk aanvalt over zijn uiterlijk, dat is bijzonder kwetsend. Ik ben een volwassen man van 31 jaar maar ik heb het ook al zien gebeuren bij spelertjes van 8 jaar. Die kinderen nemen dat mee en voelen zich minderwaardig. Voetbal is een spel en het moet leuk blijven. Het kan toch niet dat kinderen naar huis gaan met een gevoel en dat ze geen voetbal meer willen spelen. Als er niks verandert, kunnen we documentaires blijven maken maar heeft het weinig zin. De mensen moeten zeker kijken en dan hoop ik dat er een verandering komt in mentaliteit langs de zijlijnen, op de velden, in besturen, echt overal."