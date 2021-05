Restaurant dat borden terugvroeg aan klanten, krijgt er 500 cadeau voor de heropening

Chef Filip Meul van brasserie ’t Polderhuis in Moerbeke-Waas deed vorige week bij Radio2 Oost-Vlaanderen een oproep om de borden die de klanten hadden meegekregen terug te brengen. De chef gaf de maaltijden mee op de porseleinen borden, omdat hij dat mooier en kwalitatiever vindt. Hij vroeg er geen waarborg voor, maar stelde vast dat meer dan de helft van zijn borden niet werden teruggebracht. Dat was een probleem voor de heropening van de restaurants op 8 mei, want borden bijkopen is voor de zaak financieel niet haalbaar in deze coronatijd.