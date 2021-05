Rouwregister voor Pieter Aspe in Blankenberge en in Brugge "Heel veel mensen kenden hem persoonlijk"

In 2010 werd Pieter Aspe ereburger van Blankenberge. Er ligt een rouwregister in het infopunt Toerisme van Blankenberge. Burgemeester Daphné Dumery (N-VA) schreef als eerste iets in het rouwregister: "Ik zal hem herinneren als iemand die zeer toegankelijk was, iemand met wie je over alle soorten onderwerpen kon discussiëren tot ver in de nacht. Het was misschien een Bruggeling maar hij was ook een Blankenbergenaar geworden."

Ook enkele inwoners stonden in de rij aan te schuiven: "Ik had minder contact met hem sinds zijn verhuizing naar Brugge. Maar toen hij nog in Blankenberge woonde, zaten we heel vaak samen op een terras."

